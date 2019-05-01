Тюменских предпринимателей зовут на мастер-классы от спикеров "Деловой среды"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открыта регистрация на мастер-классы от федеральной платформы "Деловая среда" для бизнесменов, которые пройдут в рамках форума "День предпринимателя-2019" в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) 27 мая.

Об этом сообщил генеральный директор фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Андрей Шальнев на пресс-конференции в пресс-центре информагентства "Тюменская линия" 14 мая.

"Роль предпринимателя в развитии экономики нашего региона и страны, на мой взгляд, является ключевой. Хотим отдать должное всем предпринимателям и сделать настоящий праздник. В качестве подарка мы организуем полезные и интересные мастер-классы", — рассказал он.

Образовательная часть форума "День предпринимателя -2019" начнется в 14 часов. В 2019 году на форум решили пригласить спикеров федеральной платформы "Деловая среда", объединяющей успешных бизнесменов страны. 27 мая зарегистрировавшихся гостей ждут мастер-класс в формате мотивационного выступления "Бизнес как спорт" от спортсмена и предпринимателя Владимира Волошина и мастер-класс от практика в области организации продаж и развитии бизнеса Анны Бочаровой "20 практических способов увеличить продажи и прибыль компании".

"Мастер-классы будут идти параллельно на двух площадках ДК "Нефтяник". Вечером — в 17 часов 30 минут — в большом зале предпринимателей поздравит губернатор Тюменской области Александр Моор и лидеры общественных объединений "Опора России", "Деловая России", Торгово-промышленной палаты. Предусмотрена концертная программа. Все завершится фуршетом, на котором бизнесмены смогут пообщаться и обменяться мнениями", — пояснил Андрей Шальнев.

Регистрация на мастер-классы уже открыта на сайте фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и деловом портале правительства Тюменской области.

Отметим, традиционное празднование Дня российского предпринимательства состоится в ДК "Нефтяник" 27 мая. Предполагается, что день начнется для бизнесменов с утренней пробежкой по набережной с участием четырехкратного победителя Ironman Владимира Волошина. На нее тоже необходима регистрация.

Инна Пахомова