17 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) начнется встреча с депутатами районной думы.

В Тюмени в 14 часов в пространстве "Точка кипения", (Республики, 142) начнется встреча "Концепция развития Гилевской рощи".

В Тюмени в областной думе пройдет церемония награждения победителей отборочного тура Всероссийского конкурса "Моя законотворческая инициатива".

В Тюмени пройдет Международная научно-практическая конференция "Эффективное управление в здравоохранении: проекция в будущее"

В Тюмени в детском лагере "Остров детства" пройдет областной конкурс юных инспекторов движения.

Этот день в истории:

1606 - восстание в Москве против захватчиков - войск Речи Посполитой.

1703 - русский флот одержал первую победу (над двумя шведскими кораблями в устье Невы).

1727 - на русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра I.

1867 - в России учреждена земская почта.

1916 - в Англии впервые в мире совершен переход на летнее время.

1969 - автоматическая межпланетная станция "Венера-6" совершает плавный спуск в атмосферу планеты Венера.

2005 - первый Всемирный день борьбы с гомофобией.

2006 - впервые отмечается Международный день информационного общества.