17 мая - события дня
В Тюмени в 14 часов в центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) начнется встреча с депутатами районной думы.
В Тюмени в 14 часов в пространстве "Точка кипения", (Республики, 142) начнется встреча "Концепция развития Гилевской рощи".
В Тюмени в областной думе пройдет церемония награждения победителей отборочного тура Всероссийского конкурса "Моя законотворческая инициатива".
В Тюмени пройдет Международная научно-практическая конференция "Эффективное управление в здравоохранении: проекция в будущее"
В Тюмени в детском лагере "Остров детства" пройдет областной конкурс юных инспекторов движения.
Этот день в истории:
1606 - восстание в Москве против захватчиков - войск Речи Посполитой.
1703 - русский флот одержал первую победу (над двумя шведскими кораблями в устье Невы).
1727 - на русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра I.
1867 - в России учреждена земская почта.
1916 - в Англии впервые в мире совершен переход на летнее время.
1969 - автоматическая межпланетная станция "Венера-6" совершает плавный спуск в атмосферу планеты Венера.
2005 - первый Всемирный день борьбы с гомофобией.
2006 - впервые отмечается Международный день информационного общества.