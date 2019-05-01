Участники Летней школы ТюмГУ поговорят о взаимодействии теории с повседневностью

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Образовательный проект "Пересечения" для студентов социально-гуманитарных и экономических направлений будет работать в Тюменском госуниверситете с 1 по 5 июля. Программу посвятят вовлечению молодых исследователей в глобальный академический мир и рассмотрению взаимодействия теории с повседневностью, сообщили в вузе.

Школа разделена на два больших блока: лекционный и практикоориентированный. В рамках лекционной части будет идти речь о том, как память и политика в области истории врывается и структурирует современную повседневность, как старые институты оставляют следы, которые спустя десятилетия определяют жизнь новых людей.

Также пройдут дискуссии, ридинг-группы, дебаты, проектно-аналитические сессии, в ходе которых будут обсуждаться разрабатываться проблемы, значимые для современной науки и публичной жизни: как говорить об истории в школах и университетах, как создавать памятники, как работать с коллективной травмой сообщества, чем становится историческая память в цифровой среде.

Лекции и семинары будут дополнены интерактивными образовательными играми, моделирующими реалистичные ситуации в контексте принятия решений в административных, образовательных, судебных, цифровых практиках.

Узнать более подробную информацию можно по ссылке.