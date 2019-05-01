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Участники Летней школы ТюмГУ поговорят о взаимодействии теории с повседневностью

Общество, 08:55 17 мая 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Образовательный проект "Пересечения" для студентов социально-гуманитарных и экономических направлений будет работать в Тюменском госуниверситете с 1 по 5 июля. Программу посвятят вовлечению молодых исследователей в глобальный академический мир и рассмотрению взаимодействия теории с повседневностью, сообщили в вузе.

Школа разделена на два больших блока: лекционный и практикоориентированный. В рамках лекционной части будет идти речь о том, как память и политика в области истории врывается и структурирует современную повседневность, как старые институты оставляют следы, которые спустя десятилетия определяют жизнь новых людей.

Также пройдут дискуссии, ридинг-группы, дебаты, проектно-аналитические сессии, в ходе которых будут обсуждаться разрабатываться проблемы, значимые для современной науки и публичной жизни: как говорить об истории в школах и университетах, как создавать памятники, как работать с коллективной травмой сообщества, чем становится историческая память в цифровой среде.

Лекции и семинары будут дополнены интерактивными образовательными играми, моделирующими реалистичные ситуации в контексте принятия решений в административных, образовательных, судебных, цифровых практиках.

Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

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# образование , студенты , ТюмГУ

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