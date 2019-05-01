Многодетные родители региона получили награды "Материнская слава" и "Отцовская доблесть"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

16 многодетных матерей и 13 отцов получили награды "Материнская слава" и "Отцовская доблесть" в рамках торжественного мероприятия, которое состоялось в правительстве Тюменской области 16 мая.

Вручая заслуженные награды, губернатор региона Александр Моор подчеркнул, что быть многодетной семьей непросто, но то счастье, которое дарят улыбки детей, их любовь и привязанность стоят трудностей, с которыми семья сталкивается в повседневной жизни.

"В Тюменской области проживают 240 тысяч семей с детьми. В них воспитывается 360 тысяч ребят, 85 тысяч из них - в многодетных семьях. Отдельно выражаю благодарность родителям, которые дарят тепло и любовь детям, оставшимся без попечения родителей. Благодаря им в регионе 96 процентов детей-сирот обрели семейный очаг", - сказал губернатор.

Награды в рамках праздничного мероприятия, посвященного Международному Дню семьи, получили представители Тюмени, Тобольска, Вагайского, Бердюжского, Голышмановского, Аромашевского, Абатского, Исетского, Тобольского и Тюменского районов.

Поздравляя семьи с праздником, глава региона подчеркнул, что дети – это самое большое богатство. В Тюменской области большое внимание уделяется созданию условий для их воспитания, образования, досуга, творческого развития, занятий спортом и формирования ЗОЖ. Так, за последние 5 лет в регионе открылись 7 современных школ и 12 детских садов. С 2015 года работает физико-математическая школа, ученики которой занимают призовые места на международных и всероссийских олимпиадах.

Особого признания, по словам губернатора, заслуживают многодетные отцы, которые становятся хорошим примером для подражания. "Считаю, что в воспитании детей важна роль отца и сидящие в этом зале главы семей – яркий пример ответственного родительства", - подчеркнул Александр Моор.

Многодетный отец из Тобольска Александр Иноземцев поблагодарил губернатора за высокую награду и поддержку, которая оказывается в регионе.

"Решение иметь большую семью созрело у меня еще до брака. Когда я учился в Тобольской духовной семинарии, то видел мудрые примеры наших наставников – многодетных отцов. Трудности, которые ложатся на долю многодетных семей, представить тогда было нельзя. Однако эти вопросы решаемые, они касаются организации ритма жизни семьи, воспитания, привлечения к труду. Оглядываясь назад, мы ни о чем не жалеем. Мы должны быть примером для молодых семей", - отметил он.

Отметим, всего медалей в 2019 году удостоены 29 родителей. Награды будут вручены еще троим отцам, которые не смогли присутствовать на торжественной церемонии.

Любовь Голышева