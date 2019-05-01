18 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в центре "Жемчужина Сибири" начнутся всероссийские соревнования "Российский азимут".

В Тюмени в 11 часов в гимназии № 16 (ул. Парфенова, 19) начнется занятие для школьников с участием главы города Руслана Кухарука.

В Тюмени в 12 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется Кубок России по танцам на колясках.

В Тюмени в 12 часов на Цветном бульваре начнется мероприятие в поддержку Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД".

В Тюмени в 13 часов на берегу озера Алебашево начнется субботник.

В Тюмени в 16 часов в детском центре "Музейляндия" начнется "Ночь музеев для детей".

В Тюмени в 18 часов в музеях Тюменского музейно-просветительского объединения начнется открытие "Ночи музеев-2019".

В Тюмени пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту.

В Тюменском районе в 10 часов 30 минут в д. Чаплык (52 км от Тюмени в сторону центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири") начнется ежегодная весенняя акция "Всероссийский День посадки леса".

Этот день в истории:

1704 - введена в строй морская крепость Кроншлот (с 1723 - Кронштадт), которую основал Петр I.

1830 - в США начато промышленное производство первых газонокосилок.

1888 - в США впервые продемонстрирована первая граммофонная пластинка.

1896 - в Санкт-Петербурге на Невском проспекте открылся первый в России кинотеатр.

1923 - французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с дисковым набором номера.

1935 - самый крупный в мире советский самолет АНТ-20 "Максим Горький", построенный в 1934 году в единственном экземпляре для агитационных целей, во время демонстрационного полета столкнулся с самолетом сопровождения. Погибли около полусотни пассажиров и членов экипажа.

1954 - вступила в силу Европейская конвенция по правам человека.

1977 - в Женеве подписана Конвенция о запрещении использования средств воздействия на природную среду.