19 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22/1) начнется заключительный домашний матч первенства по футболу среди команд клубов ФНЛ "Тюмень" – "Зенит-2".

В Тюмени в 15 часов в ресторане "Склад № 1" (ул. Республики, 42/3) начнется лекция о социальном искусстве и тактическом микроурбанизме.

В Тюмени в 15 часов на парковке ТРЦ "Остров" (ул. Федюнинского, 67) начнется фестиваль уличной живописи.

В Тюмени в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдет Кубок России по танцам на колясках.

Этот день в истории:

1802 - по инициативе Наполеона учреждена высшая награда Франции — орден Почетного легиона.

1891 - во Владивостоке прошла торжественная церемония закладки Уссурийской железной дороги - первого звена Транссибирской магистрали.

1906 - открыт Симплонский железнодорожный туннель длиной 19,7 км. Он соединил Италию и Швейцарию через Альпы.

1922 - по образу и подобию организации скаутов (разведчиков) в СССР создана пионерская организация.

1989 - в Москве прошел первый всесоюзный конкурс "Мисс СССР-89". Победительницей стала московская десятиклассница Юлия Суханова.