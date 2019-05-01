20 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в поликлинике № 17 (ул. Монтажников, 41 к. 1) начнется презентация нового проекта в сфере здравоохранения "Здравографика". В 11 часов 30 минут начнется пресс-подход.

В Тюмени в 12 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 81) начнется мастер-класс "Азбука танца на колясках".

В Тюмени в 19 часов 10 минут в Школе перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2/1) начнется лекция Оксаны Тимофеевой "Люди и другие животные: введение в философию нечеловеческого".

Этот день в истории:

1185 - на реке Каяле произошло сражение русских полков под руководством новгород-северского князя Игоря Святославовича и его брата Всеволода с войском половецкого хана Кончака. Это событие отражено в "Слове о полку Игореве".

1873 - в Петербурге прошла первая публичная демонстрация электрической лампы для уличного освещения.

1939 - компания "Пан Американ" начала доставку авиапочты через Атлантический океан.

1960 - состоялся первый полет спортивного реактивного самолета Як-30.

1964 - состоялся первый полет сельскохозяйственного самолета Ан-2М.

1965 - открыт московский аэропорт Домодедово.

2003 - в Боливии найдены 400 древнейших гигантских наскальных рисунков.