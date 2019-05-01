Названы самые востребованные специалисты на тюменском рынке труда

| Фото: trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

Около 25 тысяч вакансий предлагают службы занятости Тюменской области. С начала года в органы занятости обратилось 13 тыс 628 человек - две трети соискателей нашли работу, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

В региональном банке 12 тыс. 884 вакансии в строительной отрасли, есть потребность в специалистах социальной сферы - 1 тыс. 732 предложений о трудоустройстве. На рынке труда также есть потребность в педагогических кадрах, управленцах.

По заявленным в службу занятости вакансиям зарплаты выше 40 тысяч рублей предлагают инженерам, прорабам, геодезистам, машинистам. Зарплату ниже 20 тысяч рублей — культорганизаторам, продавцам, страховым агентам, вожатым, кухонным работникам, пишет "Вслух.ру".