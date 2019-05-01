Тюменцев приглашают на традиционный велофестиваль

Архивное фото ИА "Тюменская линия" Архивное фото ИА "Тюменская линия"

Велопарад и велофестиваль пройдут в Тюмени 12 июня. В День России на Центральной площади ждут всех тюменцев, рассказал председатель велосипедного спорта Тюменской области, депутат городской думы Юрий Баранчук.

"После старта от здания правительства участники велопарада проедут до Затюменского парка, где запланировано множества мероприятий. Любители велосипедного спорта попробуют проехать по модульному памп-треку и просто по велосипедным дорожкам. Любители езды на маунтинбайках получат мастер-класс езды по пересеченной местности. Вторая часть спортивного праздника – велофестиваль – включает проведение викторин, конкурсов и соревнований для велосипедистов на Центральной площади Тюмени", - уточнил он.

Планируется организовать пять специальных площадок. Сотрудники ГИБДД будут распространять материалы по правилам дорожного движения и технике безопасности при езде на велосипеде.

В завершение праздника будут разыграны пять велосипедов и большое количество других призов спортивной и туристической направленности, в том числе велокомпьютеры, велошлемы и др. Кроме этого, на викторине и на конкурсах для юных велосипедистов будут разыграны сувениры и сладкие призы. Общее количество призов - более 1 тыс.

Газета "Тюменская область сегодня" напоминает, что в 2018 году в велофестивале и велопараде приняли участие более 3 тыс. 500 велолюбителей.