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Школьникам Тюменского района вручили значки ГТО

Общество, 20:47 18 мая 2019

www.gto.ru | Фото: www.gto.ru

Значки ГТО получили самые спортивные школьники Тюменского района. Финал Всероссийского фестиваля среди ребят от 11 до 17 лет прошел на базе детско-юношеской спортивной школы № 2 в поселке Богандинский, сообщает пресс-служба главы района.

В соревнованиях приняли участие более двухсот ребят. В финале им предстояло выполнить нормативы в 10 спортивных дисциплинах.

Золотой значок ГТО получили Сергей Белинский, Данил Колташов, Максим Медведев, Виктор Нейгум, Екатерина Скорикова, Владислав Баринов, Айтуар Жултаев, Денис Реймер, Александр Смирнов, Авдей Соломадин, Кирилл Кушнерев, Захар Суслаев, Софья Петухова и Егор Ралько.

Ребята представят район на областном фестивале ГТО.

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