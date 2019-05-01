Врачи рекомендуют тюменцам ежегодно проверять состояние печени

| Фото: Консультативно-диагностический центр Эндос | Фото: Консультативно-диагностический центр Эндос

Уникальные методы диагностики состояния печени внедрены в тюменском центре Эндос. В частности, исследование на уникальном аппарате "Фиброскан" позволяет с точностью до 90 процентов оценить состояние этого органа. В отличии от биопсии процедура не травматичная и безболезненная, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области..

Аппарат "Фиброскан" подобен УЗИ по легкости проведения, а по информативности близок к биопсии. Исследуемый объем в 100 раз превышает объем пробы ткани, получаемой посредством биопсии печени, при этом, что немаловажно, оценивается разнородность распространения фиброза печени.

Как рассказал заведующий инфекционным отделением, врач-инфекционист Денис Селезнев, эластометрия позволяет провести исследование структуры печени, проанализировать выраженность фиброза печени. Какой-либо подготовки перед процедурой не требуется, а результат получают немедленно после обследования.

"За три последних месяца почти триста человек прошли подобное исследование, к сожалению, пациентов без патологий - единицы. На начальных стадиях патологических изменений в печени симптомы еще недостаточно выражены и определить их наличие очень сложно. Поэтому здоровым людям после 35 лет, для профилактики рекомендуется проходить процедуру эластометрии не реже 1 раза в год. А если у вас имеются хронические заболевания печени или ваша работа связана с вредным производством, такое обследование необходимо проходить регулярно", - считает врач.