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Больше двадцати медиков районной больницы Ямала получили жилье

Общество, 09:27 19 мая 2019

tasu.ru | Фото: tasu.ru

23 медицинских работника Тазовского района стали новоселами, сообщает администрация муниципалитета.

Торжественное открытие и передача ключей состоялась в поселке Тазовском 16 мая. 23-квартирный дом построен в рамках соглашения между правительством ЯНАО и ПАО "Нефтяная компания "Лукойл". Квартиры в нем получили работники младшего и среднего медицинского персонала Тазовской центральной районной больницы. Жилье им предоставляется на время работы в учреждении.

Компания "Лукойл" также профинансировала строительство сестринского дома в поселке Тазовский и фельдшерско-акушерского пункта в Находке. В этом году в районном центре возведут универсальный спортивный комплекс.

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# строительство жилья , Тазовский район , Ямал

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