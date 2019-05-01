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Тюменские школьницы поборются за звание "Королева выпускного бала"

Общество, 18:53 19 мая 2019

Архивное фото выпускного вальса . ИА "Тюменская линия"

Конкурс "Королева выпускного бала" стартует в Тюмени. Заявки от одиннадцатиклассниц ждут до 3 июня.

Девушкам необходимо предоставить фотографию, сообщить о дате выпускного бала. Победительницу проекта выберут тюменцы, которые отдадут ей свой голос на сайте. Организаторы конкурса заверяют, что будут пристально следить за ходом голосования.

Напомним, что в прошлом году "Королевой выпускного бала" стала Лиза Мокроусова, получившая в качестве подарка уникальный вечерний образ и возможность приехать на праздник на белом автомобиле.

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