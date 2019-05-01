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Тоболяки получили свидетельства о добровольной подготовке к военной службе

Общество, 15:05 20 мая 2019

КДМ Тобольск | Фото: КДМ Тобольск

260 воспитанников военно-спортивного молодежного центра "Россияне" получили свидетельства об окончании подготовки к военной службе в Тобольске, сообщает администрация Тобольска.

Торжественная церемония вручения свидетельств об окончании специализированных групп добровольной подготовки к военной службе состоялась на плацу центра. Председатель городского совета ветеранов войны и труда Владимир Габрусь поздравил присутствующих с выпуском и отметил важность обучения дисциплинам военно-начальной подготовки. Он также пожелал курсантам добра, достижений и высот.

Как рассказали в городском комитете по делам молодежи, врученные свидетельства пригодятся курсантам в военкомате. С ними воспитанники центра получат право выбора рода войск для прохождения дальнейшей службы.

Председатель комитета по делам молодежи Георгий Устькачкинцев отметил благодарственными письмами воспитанников центра за достижения в городских и областных соревнованиях, в военно-прикладных видах спорта, участие в патриотических мероприятиях города, и представителей общественных организаций за сотрудничество и вклад в дело патриотического воспитания молодежи. Инструкторы центра "Россияне" - Евгений Андриянов, Александр Аристов, Сергей Булашев, Евгений Ваулин, Мария Казанцева, Андрей Крутиков, Роман Проворов и Андрей Черкасов награждены благодарностями городского комитета по делам молодежи.

После церемонии вручения свидетельств перед присутствующими выступил почетный караул центра "Россияне".

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# Тобольск , центр Россияне

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