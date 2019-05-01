Степана Киричука наградили знаком отличия "За заслуги перед Тюменской областью"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С приходом Степана Киричука в городскую администрацию Тюмень и все ее жители очень выиграли. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя депутата гордумы Степана Киричука с 70-летием.

Он вручил юбиляру знак отличия "За заслуги перед Тюменской областью" и поздравительный адрес от правительства региона.

"Немного людей в нашем городе могут без натяжки называться легендами тюменской политики. Я как представитель более молодого поколения с глубочайшим уважением отношусь к людям, которые имеют такую богатую жизненную историю и которые в самые трудные и переломные годы для нашей страны руководили Тюменью. Я в 2011 году вошел в здание администрации как глава и еще потом много лет мне звонили и просили к телефону мэра Степана Киричука. Люди вам верят, это самая высокая оценка", - считает губернатор.

Александр Моор подчеркнул: то, как Степан Киричук умеет общаться с людьми, убеждать, давать надежду и при этом не кривить душой - это сразу же подкупает. Глава региона напомнил, что юбиляр в достаточно молодом возрасте достиг руководящих постов, что и сейчас непросто, а в те времена было очень сложно.

"Когда вы пришли на работу в администрацию, Тюмень от этого очень выиграла. Много лет работы в Совете Федерации вы успешно защищали интересы региона. Вы вернулись на родину, земляки вас поддержали, и теперь вы - депутат городской думы и один из самых авторитетных людей", - заметил Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что 70 лет - это возраст, в котором можно еще многое сделать с учетом энергии и отношения к людям, которые есть у Степана Киричука.

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук отметил, что именинник - легендарная личность не только для области, но и для страны в целом.

"Независимо от того, где вы работали, звание народного мэра, которое вам дали жители региона, оставалось с вами всегда. Когда мы проводим встречи с людьми, они всегда к вам подходят и задают вопросы, зная, что получат компетентный ответ и поддержку. Нам повезло, что такой человек представлял Тюменскую область в Совете Федерации. Еще больше повезло, что история повернулась таким образом, что он вернулся в Тюмень. Вы говорите с людьми на одном языке, поэтому вас любили, любят и будут любить", - заявил Руслан Кухарук.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный уверен: новейшую историю Тюмени и Тюменской области невозможно представить без Степана Киричука.

"В 1968 году он вступил на тюменскую землю и с этого времени неразрывно связан с ней. Вначале его путь был железнодорожным, от простого рабочего до заместителя начальника тюменского отделения Свердловской железной дороги. Вторая запись в трудовой - это органы власти. Сначала Калининский район, потом Тюмень, Совфед и, наконец, снова Тюмень, городская дума", - рассказал он. Евгений Заболотный напомнил, что помимо 70-летия, Степан Киричук отмечает 50-летний юбилей совместной жизни с супругой Галиной Киричук, и вручил цветы спутнице жизни именинника.

Степан Киричук признался, что не ожидал такого отношения к себе и воспринимает слова, адресованные к нему, как наказ продолжать работать. "Я рад, что так сложилась судьба и я вернулся в Тюмень. Мои знания и опыт всегда в вашем распоряжении, готов приносить пользу обществу и любимому городу", - заверил депутат.

Степан Киричук родился в 1949 году в семье крестьянина в деревне Мазуры Брестской области Республики Беларусь. В 1968 году окончил Брестский техникум железнодорожного транспорта, затем служил в Советской армии. В 1985 году окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1970 года работал путевым рабочим, затем бригадиром, мастером, главным инженером в Тюменской дистанции пути. В 1977 году назначен начальником Тюменской дистанции пути. С 1985 года - заместитель начальника Тюменского отделения Свердловской железной дороги.

С 1990 года Степан Киричук - депутат, затем председатель Калининского районного Совета народных депутатов, депутат Тюменского городского Совета народных депутатов, с 1991 по 1993 годы - председатель Тюменского городского Совета народных депутатов. С 1993 по 1996 годы - глава администрации Тюмени. В 1994 годы избран депутатом Тюменской областной думы. В 1996, 1999 и 2003 годах избирался главой города Тюмени.

С марта 2005 года Степан Киричук - представитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской об­ласти в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В сентябре 2018 года избран депутатом Тюменской городской думы.

Дарья Казакова