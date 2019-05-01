21 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 12 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнутся мастер-классы "Азбука танца на колясках".

В Тюмени в 13 часов в школе № 63 (ул. Широтная, 181а) начнется пресс-конференция, посвященная готовности школ Тюменской области к проведению ЕГЭ.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание комиссии по городскому общественному самоуправлению.

В Тюмени в 16 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется открытие творческой выставки архитектурно-художественных работ и проектов учащихся Центра архитектурной подготовки и переподготовки при Институте архитектуры и дизайна ТИУ "АРХоткрытие".

В Тюмени в 18 часов в поликлинике МСЧ "Нефтяник" (ул. Шиллера, 12, конференц-зал) начнется мероприятие, приуроченное к европейскому Дню борьбы с ожирением.

В Тюмени в батальоне обеспечения учебного процесса ТВВИКУ (ул. Ратная, 1/1, возле поселка Андреевский) пройдет весенний День призывника Тюменского района.

В Тюмени в центре "Ребячья республика" пройдет финал областного студенческого конкурса "Лидеры 72".

В Тюмени на автодроме ООО "УПК "Автомобилист", (4 км Московского тракта) пройдет областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов.

Этот день в истории:

1864 - в Москве открыт первый в России зоологический сад.

1904 - в Париже основана Международная Федерация футбола – ФИФА.

1928 - Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса.

1942 - для гвардейских частей и соединений Красной армии учреждены нагрудный знак "Гвардия" и гвардейское знамя части.

2003 - в Испании найдено погребение древней цивилизации, которому 350 тыс. лет. До этого археологам было известно лишь о существовании погребений, которые были сделаны около 100 тыс. лет до нашей эры.