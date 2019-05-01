В течение недели тюменцев ждет прохладная погода

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В ближайшую неделю с 20 по 26 мая в Тюмени сохранится прохладная и временами дождливая погода.

По данным центра Фобос, погоду в регионе будет определять циклон. Поэтому в течение недели ожидаются дожди. В первые дни будет довольно прохладно и лишь в середине недели воздух сможет прогреться до плюс 16 градусов.

В Тюмени 20 и 21 мая ожидается до 10 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до плюс 3. Во вторник синоптики прогнозируют небольшой дождь.

22 и 23 мая будет теплее – в дневные часы воздух прогреется до плюс 16 градусов. При этом ожидается переменная облачность. 24 мая вновь похолодает до плюс 9 градусов, местами пройдет дождь.

Выходные дни, 25 и 26 мая, будут солнечными. В субботу днем столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов, в воскресенье потеплеет до плюс 18.

Любовь Голышева