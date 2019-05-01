22 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменском кардиологическом научном центре (ул. Мельникайте, 111, 2 этаж) начнется ежегодный Международный конгресс "Кардиология на перекрестке наук". В 8 часов 30 минут начнется пресс-подход.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Атриум") начнется открытие III инновационного форума "Неделя инноваций Тюменской области - INNOWEEK-2019".

В Тюмени в 10 часов 45 минут от Дома Печати (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-тур в Государственный аграрный университет Северного Зауралья.

В Тюмени в 11 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Здоровая и безопасная среда для ребенка – как одна из задач Национального проекта. Как летом избежать травм, ожогов, отравлений".

В Тюмени в 11 часов на набережной Туры начнется массовый флешмоб в рамках Всероссийской акции помощи ветеранам войн "Красная гвоздика".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Пермовайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

В п. Боровский Тюменского района в 16 часов на Никольской площади начнется "Ассамблея выпускников Тюменского района".

Этот день в мире:

1813 - родился Рихард Вагнер, выдающийся немецкий композитор, создатель множества опер преимущественно на темы древнегерманской мифологии.

1849 - Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего сухого дока. Впоследствии он стал единственным президентом США - обладателем патента за изобретение.

1856 - в Москве основана Третьяковская галерея.

1859 - родился король детективного жанра Артур Конан Дойл.

1885 - умер Виктор Гюго, знаменитый французский писатель.

1913 - родился Никита Богословский, советский композитор, автор музыки к песням "Любимый город", "Темная ночь", "Спят курганы темные".

1914 - родился оружейник Николай Макаров, создатель всем известного пистолета.

1924 - родился Шарль Азнавур (настоящее имя Шамруз Азнавурян), знаменитый французский шансонье. Особенно популярен был во всем мире в 50-70-е годы.

1937 - родился Виктор Понедельник, советский футболист. Именно забитый им гол принес советской сборной в 1960 году звание чемпиона Европы.

1957 - родился Сергей Ломанов, хоккеист, неоднократный чемпион СССР и мира.

1960 - Бенджамин Дэвис стал первым афроамериканцем в армии США, получившим генеральское звание.

1990 - фирма Microsoft представила операционную среду Windows 3.0.

1995 - Министерство юстиции РФ зарегистрировало политическое движение "Наш дом – Россия".

2003 - Сэр Пол Маккартни прибыл в Санкт-Петербург для получения почетного диплома профессора петербургской консерватории.

2003 - Народный артист СССР Владимир Спиваков назначен президентом Московского международного Дома музыки.

2010 - катастрофа Boeing 737 в Мангалуре (Индия). Погибли 158 человек.