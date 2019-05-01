23 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут на подстанции №3 cтанции скорой медицинской помощи (ул. Суходольская, 25) начнется конференция работников станций и отделений скорой медицинской помощи Тюменской области "Вопросы медицинской эвакуации, маршрутизации и межведомственного взаимодействия".

В Тюмени в 10 часов в Тюменском президентском кадетском училище начнется торжественное мероприятие "Последний звонок".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии гордумы по градостроительству и землепользованию.

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Атриум") начнется презентация проектов-победителей деловой игры для школьников и учащихся "Мой первый проект".

В Тюмени в 10 часов 20 минут в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется финал битвы стартапов. В 17 часов начнется суперфинал и подведение итогов.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии гордумы по социальному развитию.

В Тюмени в 14 часов в Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется торжественная церемония награждения победителей и праздничный концерт лауреатов IX городского фестиваля-конкурса самодеятельного творчества ветеранских клубов и организаций "Рубиновый микрофон".

В Тюмени в 14 часов в центре "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) начнется занятие "Психология бизнеса: выстраивание цели и мотивация достижений" в рамках online-университета "Активное долголетие".

В Тюмени в 15 часов на Исторической площади у мемориала "Вечный огонь" начнется традиционный областной выпуск обучающихся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе Тюменской области.

В Тюмени в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдет городской финал по легкой атлетике спартакиады "Малыш", проходящей среди дошкольных образовательных учреждений Тюмени.

Этот день в истории:

1430 – в стычке под крепостью Компьен бургундцы захватили в плен Жанну д’Арк.

1707 – родился шведский естествоиспытатель Карл Линней, создатель системы классификации растительного и животного мира.

1905 – в Шлиссельбургской крепости казнен эсер-террорист Иван Каляев.

1921 – родился Григорий Чухрай, советский кинорежиссер, секретарь Союза кинематографистов СССР.

1930 – газета "Комсомольская правда" награждена орденом Ленина.

1934 – американская полиция при попытке задержания расстреляла налетчиков на банки Клайда Бэрроу и Бонни Паркер.

1951 – родился Анатолий Карпов, один из самых титулованных шахматистов, неоднократный чемпион мира.

1963 – кубинский лидер Фидель Кастро получил звание Героя Советского Союза.

1972 – родился Рубенс Барикелло, пилот "Формулы-1", один из лучших автогонщиков мира.

1989 – умер Георгий Товстоногов - режиссер Ленинградского Большого драматического театра.