На Урале погода напомнила о зиме в конце весны

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Урал ждет новое арктическое вторжение 24 мая, сообщает центр Фобос.

20 мая снежная крупа сыпала в Тюменской области. А в Челябинской, Свердловской областях и Югре снегопады серьезно усложнили жизнь автомобилистам. Наиболее сильными они оказались в Ханты-Мансийском автономном округе; здесь местами видимость ухудшалась до 2 км. На юге Урала погода была не настолько плохой. Но напоминания о зиме в конце весны сами по себе – серьезная аномалия, отмечают специалисты. Если в Югре снегопады в это время отмечаются регулярно, то на юге Урала подобное, по статистике, происходит лишь раз в восемь лет.

Урал останется на периферии циклонического вихря, и сюда продолжит поступать арктический воздух. Так что осадки опять могут переходить в снег. Похолодание в регионе окажется затяжным. Вплоть до среды сюда будут проникать воздушные массы из акватории Карского моря. И лишь в четверг в область циклона вольется фронтальная волна, несущая более теплый воздух с Русской равнины. Но повышение температуры будет кратковременным. Уже в пятницу, 24 мая, Урал ждет новое арктическое вторжение.

К 23 мая температурный режим ненадолго вернется в рамки майского климата. А в конце недели вновь похолодает – после полудня не выше +10 …+11°.