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Умер пресс-секретарь губернатора Тюменской области Андрей Осипов

Общество, 20:44 21 мая 2019

с личной страницы ВКонтакте Андрей Осипов | Фото: с личной страницы ВКонтакте

Пресс-секретарь губернатора Тюменской области Андрей Осипов скончался после тяжелой болезни 21 мая.

Андрей Осипов родился 27 октября 1978 года в Свердловской области. Окончил филологический факультет Тюменского государственного университета. Кандидат филологических наук. На должность пресс-секретаря губернатора Тюменской области он был назначен в июле 2018 года.

Тюменские журналисты высоко ценили Андрея Осипова за высочайший профессионализм, принципиальность, дружелюбие и глубокую человеческую порядочность. Коллектив информационного агентства "Тюменская линия" глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Андрея Осипова и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

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