Журналисты Тюменской области посетили уникальные лаборатории университета Северного Зауралья

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лаборатория селекционного качества контроля молока открыта на базе Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Как рассказала ректор вуза Елена Бойко на пресс-туре для журналистов Тюменской области, она нужна для регулярного контроля качества сырья.

Специалисты имеют право проводить идентификацию молочных продуктов и независимую экспертизу на соответствие требованиям государственных стандартов по 14 показателям. Это позволит сформировать в хозяйствах региона здоровое стадо и получать молоко высшего качества.

В агробиотехнологическом центре университета уже работают лаборатория агрохимии и физических свойств почв, лаборатория качества кормов, семян и продуктов его переработки и экологии.

Сельскохозяйственные предприятия Тюменской активно пользуются услугами лаборатории сортовой идентификации семян. Подобных научно-исследовательских площадок в России лишь четыре. По словам заведующей Анны Любимовой, лаборатория университета - единственной в Уральском федеральном округе.

"Для проведения экспертиз на определение сортовой чистоты зерновых и зернобобовых культур, определения гибридности растений, получаемых селекционными хозяйствами, к нам обращаются аграрии многих регионов. Для элитных и оригинальных семян по ГОСТу сортовая чистота должна составлять 99,7 процента. Но дело в том, что районированные сорта часто бывают одной разновидности и внешне не отличимы. Метод электрофореза позволяет по сортосодержащим белкам, как по отпечатку пальцев, определять принадлежность семян к тому или иному сорту", - рассказала она.

Журналисты посетили все пяти лабораторий центра, центр геномных технологий, смогли задать вопросы руководству вуза и специалистам. Также во время пресс-тура представители СМИ региона побывали на учебно-опытном поле университета в окресностях Тюмени, где им подробно рассказали о применяемых современных методах точного земледелия.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Кургузова