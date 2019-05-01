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Вопросы национальной политики обсудили губернаторы УФО

Губернатор, 18:50 22 мая 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в семинаре-совещании "О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа, по реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года".

Мероприятие состоялось в Екатеринбурге под председательством заместителя руководителя администрации президента РФ по межнациональным отношениям и гармонизации общественных отношений Магомедсалама Магомедова 22 мая.

Александр Моор выступил в полпредстве УФО с докладом о реализации стратегии нацполитики и работе, проводимой в регионе по поддержке межнациональных объединений.

По его словам, в Тюменской области созданы условия для развития этнических культур, обеспечения прав граждан вне зависимости от языка, национальной, расовой, конфессиональной принадлежности. Оказывается всесторонняя поддержка этнокультурных центров, национальных общественных объединений, проводятся мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений.

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# Александр Моор , межнациональные отношения

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