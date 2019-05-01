24 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется работа секции "Промышленность. Развитие индустрии 4.0 и внедрение комплексов с применением VR/AR-технологий" в рамках третьего инновационного форума "InnoWeek-2019".

В Тюмени в 11 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики. 129) начнется пленарное заседание 42-й международной научно-практической конференции "Православные истоки Русской словесности и культуры".

В Тюмени в 11 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46, конференц-зал) начнется пресс-конференция по итогам весеннего полевого этапа "Вахты памяти-2019".

В Тюмени в 14 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется работа секции "Корпоративное образование. Обучение с применением новейших интерактивных технологий VR/AR" в рамках третьего инновационного форума "InnoWeek-2019".

В Тюмени в 14 часов в Западно-Сибирском государственном колледже (ул. Рылеева, 34) начнется презентация первого международного творческого фестиваля для людей с инвалидностью и ОВЗ "1+1" .

В Тюмени в 15 часов в тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется праздник, посвященный Дню славянкой письменности и культуры.

В Тюмени в 17 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется чествование победителей и призеров Губернских игр "Тюменские просторы".

В Тюмени в 19 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165А) начнется спектакль-воспоминание "Внешние побочные".

В Тюмени в Тюменском индустриальном университете пройдет спортивный фестиваль "Движение вверх" для бойцов студенческих отрядов.

Этот день в истории:

1705 - Петр I издал указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы в Кунгурском районе на Урале.

1900 - на воду для испытаний спущен крейсер "Аврора", который вступил в строй в 1903 году.

1949 - состоялся пуск первой советской геофизической ракеты В-1А.

1956 - в швейцарском городе Лугано прошел первый конкурс песни "Евровидение".

1960 - состоялся первый полет пассажирского самолета Ту-124 конструкции ОКБ Туполева.

1977 - пленум центрального комитета КПСС одобрил проект новой Конституции СССР и рекомендовал президиуму Верховного совета СССР вынести его на всенародное обсуждение.

1992 - в центре Москвы на Славянской площади торжественно открыт памятник братьям Кириллу и Мефодию.

2000 - Госдума России приняла поправку, запрещающую пропаганду наркотиков и способов их приготовления.