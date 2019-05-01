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Тюменцев приглашают на конференцию по воспитанию детей

Общество, 09:39 24 мая 2019

Ассоциация семейного спорта Тюменской области | Фото: Ассоциация семейного спорта Тюменской области

Об основных законах логики и о том, как разумно разрешать воспитательные и иные жизненные ситуации, тюменцам расскажут на открытой интерактивно-диалоговой конференции "Логичные решения" 28 мая.

Мероприятие проводится в рамках проекта "Отцовский meet-up: культура и безопасность".

Спикер конференции - кандидат философских наук, доцент, коуч, член российского психологического общества, лауреат конкурса "Топ 10 лекторов РФ" Вадим Левкин. Организаторы сообщают, что приходить можно с детьми - конференцию сопровождает команда детских аниматоров.

Место проведения - 2 корпус гимназии № 49 (ул. Вьюжная, 4) с 18 часов 30 минут до 20 часов 30 минут. Регистрация - по ссылке.

Дарья Казакова

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# воспитание , конференция , отцовство

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