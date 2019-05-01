В Тюмени определили трех победителей Битвы стартапов

| фото организаторов форума INNOWEEK-2019 | фото организаторов форума INNOWEEK-2019

Имена трех победителей Битвы стартапов назвали в Тюмени на третьем инновационном форуме INNOWEEK-2019 23 мая.

Сертификат на 3 млн рублей получила компания "ВЭЛЛС" из Тюмени, которая представила проект Wellsoft. Интегрированная программная платформа предназначена для моделирования полного цикла внутрискважинных операций. Программный пакет необходим для обслуживания нефтяной и газовой индустрии в России, чтобы отойти от западных аналогов и сосредоточиться на развитии российского рынка в нефтегазовой индустрии в целом.

Еще 1,5 млн рублей на реализацию проекта RuProtez получил Егор Веткин из Москвы. Совместно с командой разработчиков он предложил новый подход анализа и обработки биометрических данных для управления протезом руки. Проект включает в себя электромиографическое устройство управления протезом руки, программное обеспечение для обработки сигналов и калибровки жестов, а также сам бионический протез.

Третьим победителем Битвы стартапов стала компания "Веб-подряд" из Екатеринбурга за проект Paycon. Команда разработала проект корзины-робота и планирует таким образом решить одну из главных проблем ритейлов - очереди. Разработчики получили сертификат на 6 млн рублей. Итогом реализации проекта должно стать открытие первого в стране магазина без кассиров.

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, подводя итоги Битвы стартапов, отметил, что победители выбраны с учетом интересов и потребностей тюменского региона. Так, проект по созданию искусственного протеза тесно связан с нейрохирургией. Поэтому Тюменский центр нейрохирургии станет хорошей площадкой для его доработки с точки зрения профессионального звучания.

Важен для региона и проект, связанный с недропользованием в сфере нефтегазодобычи. Это именно тот стартап, которого нет в России, что принципиально важно. И даже при небольшой финансовой поддержке проект можно реализовать и выпустить в тираж.

Актуальным назвал заместитель губернатора и третий проект-победитель Paycon, связанный с разработкой корзины-робота и ориентированный, в первую очередь, на потребителя. Он выразил надежду, что уже в ближайшей перспективе Тюмень станет первым городом в России, где откроется магазин без кассиров.

В то же время, Вячеслав Вахрин подчеркнул, что региону нужны не только проекты-победители. Еще четырем суперфиналистам, которые не вошли в тройку лидеров, правительство намерено предложить организационную помощь.

"Мы понимаем, что поддержка должна быть не только финансовая, но и административная. Поэтому мы взяли на себя определенные обязательства и планируем стартаперов, которые не получили финансовую поддержку, поддержать организационно и сделать им предложение о сотрудничестве с тюменским регионом. Мы предлагаем им реализовать свои проекты без бюджетного финансирования, но с административной поддержкой. Думаю, что у нас это получится", - отметил Вахрин.

Он также добавил, что идея проведения Битвы стартапов в Тюмени удалась, однако в будущем на мероприятие планируется привлечь еще больше инвесторов.

Битва стартапов в Тюмени проходила в рамках третьего инновационного форума INNOWEEK-2019. За победу боролись 50 проектов, в суперфинал вышли семь из них. Общий призовой фонд составил 10,5 млн рублей.

Любовь Голышева