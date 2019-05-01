25 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в инжиниринговом технологическом коворкинге Тюменского индустриального университета (ул. Мельникайте, 72а, 2 этаж) начнется очная защита проектов по тематике Smart City.

В Тюмени в 10 часов на базе отдыха ТИУ "Олимпия" (29 км Ялуторовского тракта) начнется фестиваль "Поколение без границ".

В Тюмени в 12 часов в областном детско-юношеском центре "Аванпост" начнется открытие фестиваля туристов и путешественников "Одиссея".

В Тюмени в 13 часов в пространстве коллективной работы "Точка кипения-Тюмень" (ул. Республики 142, зал "Цифрум", 2 этаж) начнется выпускной Яндекс.Лицея.

В Тюмени в 15 часов в Гилевской роще (мангальная зона, рядом с пешеходным мостом) начнется открытие арт-объекта.

В Тюмени в 16 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63, научная библиотека) начнется мероприятие "Библиотека – это модно".

В Тюмени в 16 часов 30 минут на набережной начнется открытие арт-объекта, посвященного форуму уральской молодежи УТРО.

В Тюмени в 18 часов в бизнес-центре "Парус" начнется награждение победителей конкурса проектов "Моя идея".

В Тюмени на оз. "Оброчное" (район ул. Элеваторная 3-я) пройдут соревнования по гребному слалому "Открытие водного сезона".

Этот день в истории:

996 - в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы.

1682 - в Москве начался первый стрелецкий бунт, направленный против малолетнего царя Петра и его родственников Нарышкиных.

1905 - началась стачка ткачей в Иваново-Вознесенске, которая известна в истории тем, что в ее ходе образовался первый Совет рабочих депутатов.

1984 - решением тюменского облисполкома №169 создан памятник природы "Ханты-Мансийские холмы".

2001 - в Сан-Франциско появился новый вид топлива для автомобилей - фруктовый бензин.

2003 - "Ежик в тумане" Юрия Норштейна признан лучшим мультфильмом всех времен и народов.

2003 - в Голливуде на киностудии "Юниверсл" открылся парк развлечений "Шрек в четырех измерениях".