26 мая - события дня
В Тюмени в 10 часов в ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2 б) начнется первенство Тюмени по карате WKF.
В Тюмени в 12 часов в Центре архитектурной подготовки при Институте архитектуры и дизайна ТИУ (ул. Нагорная, 6) начнется День открытых дверей.
В Тюмени в 13 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1а) начнется первый турнир по интерактивному боксу на xbox.
В Тюмени в 15 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется лекция, посвященная фильму "Зеленая карета".
В Тюмени в областном детско-юношеском центре "Аванпост" пройдет фестиваль туристов и путешественников "Одиссея".
В Тюмени в Тюменском индустриальном университете пройдет спортивный фестиваль "Движение вверх" для бойцов студенческих отрядов.
В Тюмени на оз. "Оброчное" (район ул. Элеваторная 3-я) пройдут соревнования по гребному слалому "Открытие водного сезона".
В Тюмени в СОШ № 40 (ул. Профсоюзная, 46) пройдет фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди дошкольников.
Этот день в мире:
1818 - недалеко от Кенигсберга умер Михаил Барклай-де-Толли, русский военачальник, герой войны 1812 года.
1829 – родился Константин Бестужев-Рюмин, русский историк, академик, ректор Санкт-Петербургского университета.
1896 - в Москве прошла коронация императора Николая II.
1904 - началась осада японцами русской крепости Порт-Артур.
1913 - в Петербурге первый в мире тяжелый многомоторный самолет "Русский витязь" конструкции Игоря Сикорского успешно прошел испытания в полете.
1928 - на заседании ФИФА принято решение проводить чемпионаты мира по футболу раз в четыре года.
1929 - в Москве состоялся первый в истории советского радиовещания футбольный репортаж. Его провел Вадим Синявский.
1936 - родился писатель и журналист Виталий Коротич.
1966 - "Роллинг Стоунз" в шестой раз заняли первую ступеньку британского хит-парада с песней Paint It Black.
1997 - писатель Виктор Астафьев получил премию имени Александра Пушкина.
2001 - в Мадриде открылся Всемирный съезд масонов.