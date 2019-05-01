26 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2 б) начнется первенство Тюмени по карате WKF.

В Тюмени в 12 часов в Центре архитектурной подготовки при Институте архитектуры и дизайна ТИУ (ул. Нагорная, 6) начнется День открытых дверей.

В Тюмени в 13 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1а) начнется первый турнир по интерактивному боксу на xbox.

В Тюмени в 15 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется лекция, посвященная фильму "Зеленая карета".

В Тюмени в областном детско-юношеском центре "Аванпост" пройдет фестиваль туристов и путешественников "Одиссея".

В Тюмени в Тюменском индустриальном университете пройдет спортивный фестиваль "Движение вверх" для бойцов студенческих отрядов.

В Тюмени на оз. "Оброчное" (район ул. Элеваторная 3-я) пройдут соревнования по гребному слалому "Открытие водного сезона".

В Тюмени в СОШ № 40 (ул. Профсоюзная, 46) пройдет фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди дошкольников.

Этот день в мире:

1818 - недалеко от Кенигсберга умер Михаил Барклай-де-Толли, русский военачальник, герой войны 1812 года.

1829 – родился Константин Бестужев-Рюмин, русский историк, академик, ректор Санкт-Петербургского университета.

1896 - в Москве прошла коронация императора Николая II.

1904 - началась осада японцами русской крепости Порт-Артур.

1913 - в Петербурге первый в мире тяжелый многомоторный самолет "Русский витязь" конструкции Игоря Сикорского успешно прошел испытания в полете.

1928 - на заседании ФИФА принято решение проводить чемпионаты мира по футболу раз в четыре года.

1929 - в Москве состоялся первый в истории советского радиовещания футбольный репортаж. Его провел Вадим Синявский.

1936 - родился писатель и журналист Виталий Коротич.

1966 - "Роллинг Стоунз" в шестой раз заняли первую ступеньку британского хит-парада с песней Paint It Black.

1997 - писатель Виктор Астафьев получил премию имени Александра Пушкина.

2001 - в Мадриде открылся Всемирный съезд масонов.