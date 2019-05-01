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27 мая - события дня

Общество, 18:00 26 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке начнется открытие Тюменского межрегионального промышленного форума.

В Тюмени в 13 часов 30 минут в Тюменском региональном отделении партии "Единая Россия" (ул. Водопроводная, 36, каб. 17) начнется пресс-конференция по итогам предварительного голосования "Единой России" для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Тюменской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 и Ялуторовской городской думы.

Этот день в истории:

1703 - заложена Петропавловская крепость. День основания Санкт-Петербурга.

1795 - основана первая государственная общедоступная библиотека в России - Императорская публичная библиотека.

1895 - английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.

1930 - американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную ленту - скотч.

1973 - СССР присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав.

1991 - закончен вывод советских войск из Чехословакии.

1994 - Александр Солженицын вернулся в Россию спустя 20 лет после изгнания.

1997 - в Париже подписан основополагающий акт о взаимных отношениях между Российской Федерацией и НАТО.

2000 - в Китае католический священник получил шесть лет тюрьмы за издание Библии и других религиозных книг.

2000 - Министерство связи Туркмении отозвало лицензии у всех частных провайдеров Интернета в республике.

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