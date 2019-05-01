Страйкбол, вокал или танцы - в Тюмени создана база данных досуговых площадок

| Фото: moi-portal.ru | Фото: moi-portal.ru

Данные обо всех тюменских кружках, секциях и творческих объединениях для взрослых тюменцев размещены на одной площадке. На сайте "Мой портал" стартовал проект "Кружок 18+".

На главной странице проекта размещены разделы: спорт, танцы, юмор, IQ, Art, музыка, туризм и другое. В "Кружке 18 +" можно найти информацию: от страйкбольных клубов до интеллектуальных состязаний. На странице проекта собраны все контакты и ссылки в социальных сетях.

Кроме этого, посетители могут добавить собственные проекты, секции, либо дать контакты досуговой организации - база нового проекта будет систематически актуализироваться, заверяют организаторы.