Начинающим аниматорам предлагают заявить о себе

| Фото: molgvardia.ru | Фото: molgvardia.ru

Конкурс молодежного анимационного кино стартовал в Тюмени. Талантливым ребятам предстоит создать образ современного российского супергероя.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России. Заявки на участие можно оставит на сайте, а творческие работы прислать на электронную почту. Конкурс пройдет в четырех номинациях: лучший эпизод мультфильма, лучший комикс, лучшее изображение персонажей, лучший сценарий.

"Конкурс проводится для того, чтобы сформировать образ героев современности, образ отечественного юного героя доступным для детей языком – анимацией. В конкурсе может принять участие любой желающий. Для начинающих аниматоров это возможность заявить о себе и поучаствовать в создании масштабного мультфильма" - прокомментировал организатор конкурса Владимир Сбитнев.

Как сообщает "АиФ - Западная Сибирь", финалисты войдут в состав рабочей группы по созданию анимационного мультфильма, который будет презентован на III Форуме маленьких героев в декабре 2019.