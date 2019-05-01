Тюменские врачи провели уникальные операции по спасению зрения

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Пациентов с эндофтальмитом успешно вылечили врачи "Областной клинической больницы № 1". У мужчин на фоне травм были инфицированы внутренние оболочки и структуры глаз. Ранее таким больным удаляли пораженный орган.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, в "ОКБ № 1" с разницей в несколько дней обратилось двое мужчин. Один пациент, житель Турции, получил серьезную травму с проникающим ранением. Он поступил уже с осложнениями. Второй приехал специально с Севера за помощью к тюменским офтальмологам. У него во время домашних работ в глаз попало инородное тело.

Офтальмологи "Областной клинической больнице № 1", используя малоинвазивные методы, очистили глазное яблоко, радужную оболочку и удалили инородные тела. Врачи-фармакологи подобрали наиболее эффективные лекарства. Высококлассная работа специалистов позволила не только сохранить мужчинам глаза, но и восстановить зрение. Сейчас оба пациента долечиваются дома.

Врачи-офтальмологи напоминают: при воспалении нужно незамедлительно обращаться к специалистам, нельзя заниматься самолечением.