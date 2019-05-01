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Десятки тысяч деревьев высадят в Тюменской области

Общество, 12:06 26 мая 2019

Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

98 тыс. деревьев высадят в Тюменской области весной 2019 года, 94 тыс. из них – деревья хвойных пород. Об этом сообщили в Тюменской областной думе.

Массовые мероприятия, связанные с посадкой леса, проходят нво многих лесничествах региона. В них участвуют депутаты облдумы, члены Общественной молодежной палаты при думе, многочисленные волонтеры.

"Молодые парламентарии восстановили часть леса, сгоревшую во время пожара. В настоящее время такие акции являются очень распространенными. А их значение глобальное. Мы должны заботиться о своем будущем и будущем наших детей", - отметила заместитель председателя Общественной молодежной палаты Анна Яковлева.

В этом году в Тюменской области участие в посадке саженцев уже приняли более 1 тыс. человек. Посажено более 37 тыс. деревьев, сообщает "Мой портал".

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