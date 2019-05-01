Акция "Заботливый прохожий" проходит в Тюмени

Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень" ВКонтакте Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень" ВКонтакте

Благотворительную акцию "Заботливый прохожий" проводит в Тюмени центр помощи "Милосердие".

"В рамках акции люди без определенного места жительства получают возможность пройти санитарную обработку, помыться, побриться и переодеться. Но, главное, они видят желание других людей помочь им изменить свою жизнь к лучшему", - рассказал руководитель центра Андрей Якунин. Сотрудники центра разработали небольшую памятку, чтобы добровольцы и желающие поддержать акцию могли рассказать о ней бездомным на улице, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

Сначала нужно уточнить у человека, нуждается ли он в помощи. Если ответ положительный, то своим транспортом или вызвав службу "Социальный экспресс" по телефону 62-65-65, доставить его в центр помощи "Милосердие" по адресу ул. Коммунистическая, 70. В центре человеку предложат санитарную обработку, душ, чистое белье, питание и ночлег. По запросу человек может получить помощь в восстановлении документов, возможность трудиться, а также может быть включен в реабилитационную программу.