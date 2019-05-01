Тюменцы представят Россию на фестивале толерантности в Германии

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Тюменская делегация из 12 человек примет участие в фестивале толерантности "Все в одной лодке", который пройдет в Германии.

В период с 20 по 25 июня тюменцы познакомятся с немецкими сообществами и современной городской инфраструктурой в Ганновере, Берлине, Мюнхене и Вернигероде. На фестивале толерантности представители региона вместе с представителями разных стран примут участие в турнире по гребле на каноэ под лозунгом: "Мы все сидим в одной лодке - за большую толерантность".

Итогом поездки станет совместный проект, созданный тюменской делегацией и участниками фестиваля, который будет представлен при помощи онлайн-связи на первой смене молодежного форума "Утро" в Тюмени, сообщает "Мегатюмень".