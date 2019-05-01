Николай Руссу: "Мостоотряд-36" берется за самые сложные и амбициозные объекты

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Новыми проектами и планами встретил 70-летие тюменский "Мостоотряд-36". Экскурсию на предприятие провели для ветеранов отрасли, деловых партнеров, руководителей филиалов и журналистов.

Все цеха оснащены современным оборудованием, производительность труда очень высокая. Так, арматурном цехе 10 человек за месяц производят около 500 тонн различных изделий. Как рассказал генеральный директор акционерного общества "Мостосрой-11" Николай Руссу, новые технологии и комплексный подход позволяют решать амбициозные задачи.

"Предприятию 70 лет, но коллектив у нас довольно молодой, и планы амбициозные. Работаем по всей стране. В этом году Мостоотряд-36 выходит на строительство вантового моста Череповец длиной более одного километра. В работе - дороги Надым–Салехард, мост через Пур, который будет сдан на будущий год. Недавно завершили Керченский мост, есть объекты в Москве, Московской области", – уточнил он.

Продукция совместного русско-германского предприятия "Мауэр-Мостострой-11", которое открылось пару лет назад на территории Мостоотряда, пользуется спросом не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Первоначально деформационные швы "Maurer Sohne", выпускающие здесь, использовались лишь для внутренних нужд. Соответствие мировым и российским стандартам позволило завоевать более широкие рынки сбыта.

Пролеты для будущего моста через реку Пур - готовят специалисты в цехе производства металлоконструкций. В этом году здесь запланирована небольшая реконструкция, которая позволит изготавливать более сложные и экономические выгодные конструкции.

Пристальное внимание к новым технологиям, постоянное обновление производственных мощностей, плановая работа над повышением квалификации и компетенций сотрудников позволяет компании быть конкурентоспособной и качественно выполнять сложные заказы.

Примеров тому масса: олимпийские объекты в Сочи и объекты чемпионата мира по футболу, Креченский мост, строительство объектов в Казахстане. В Тюмени были построены уникальные развязки, качественные дороги. К августу руководители предприятия обещает завершить объездную дорогу и сдать развязку на улицах Монтажников –Федюнинского, в планах – строительство развязки на улицы 30 Лет Победы.

Отвечая на вопрос о планах по расширению производства, гендиректор "Мостостроя" отметил, что акцент будет делаться на новых технологиях.

"Мы внедряем новые технологии, совершенствуем свое оборудование. Большое внимание уделяем подготовке кадров. В этом наше будущее, - подчеркивает Николай Руссу. - Сегодня от нас требуется высочайшее качество мирового уровня, достичь его на старом оборудовании, старыми технологиями невозможно".

Впечатлениями после экскурсии поделился бывший начальник нижневартовского "Мостоотряда-95", заслуженный строитель России Николай Смехов. "Компания развивается динамично во всех направлениях, начиная с изучения рынка, заключения договоров, внедрения технологий и заканчивая производственными процессами. Современная организация, динамично развивающаяся. Главное – не останавливаться, идти вперед", – уверен он.

Напомним, что "Мостоотряд-36" - территориальная фирма акционерного общества "Мостострой-11". Традиция сдавать объекты раньше намеченного срока зародилась в 1992 году, когда предприятие реконструировало с полной заменой пролетных строений железнодорожный мост через реку Ишим.

Татьяна Тихонова