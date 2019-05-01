Александр Моор с рабочим визитом посетил Уватский район

| Фото: Даниила Савиных | Фото: Даниила Савиных

Вопросы благоустройства, капитального ремонта и строительства объектов социальной сферы обсудил с руководством муниципалитета губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Уватский район. Он посетил поселок Демьянка, села Демьянское и Уват 25 мая.

Глава Сорового сельского поселения Светлана Бондаренко обозначила два приоритетных вопроса: благоустройство центральной площади Демьянки и обновление местного Дома культуры, построенного в 1982 году и ни разу не ремонтируемого капитально. В поселке проживают более двух тысяч человек, он является одним из самых крупных населенных пунктов и промышленных центров района.

Центральная площадь здесь была заложена в 1973 году и до сих пор является единственным местом для проведения культурно-массовых мероприятий, сквером для прогулок и отдыха. На ней расположен мемориальный камень в дань первопроходцам и основателям поселка.

Александр Моор отметил, что в Тюменской области есть большой запрос на обустройство общественных пространств как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Он подчеркнул, что принципиальная позиция руководства региона в том, что реконструкция территорий должна проходить с учетом мнения жителей на конкретный проект по благоустройству.

"Мы не будем принимать решения о финансировании, пока проекты не пройдут публичного обсуждения. Нам принципиально важно, чтобы было общественное согласие: как должна выглядеть площадь, какие объекты и малые архитектурные формы на ней необходимо предусмотреть. Жители должны утвердить концепцию благоустройства. Мы поддержим любые инициативы", – подчеркнул губернатор. Такой же подход и к проекту по благоустройству площади в Демьянском.

В этом же населенном пункте глава региона осмотрел местный спорткомплекс "Лидер" и дал поручение разработать проектную документацию для ремонта его кровли. Кроме того, по поручению губернатора специалисты проведут техническое обследование еще одного спортсооружения – крытого хоккейного корта в селе Уват.

Много времени уделили на совещании с руководством района развитию дорожной инфраструктуры, были приняты решения по особенно важным для муниципалитета транспортным артериям и по обустройству дорог в поселке Туртас, где ведется активное жилищное строительство.

Не осталась без внимания Александра Моора и Областная больница №20 в Увате, которая располагается на левом берегу Иртыша. Учреждение укомплектовано кадрами на 100%, имеется современный рентгеновский аппарат, оснащены необходимым оборудованием кабинеты офтальмолога и лор-врача. Больница активно внедряет цифровые технологии, в том числе для проведения онлайн-консультаций с тюменскими специалистами и удаленной передачи ЭКГ.

Главный приоритет на сегодня для больницы и для жителей – строительство лечебного комплекса на правом берегу села. Сейчас здание медучреждения находится на левом берегу, и паромная переправа, особенно в период ледохода, не всегда позволяет своевременно доставить пациентов к медикам.

Александр Моор поручил детально проработать вопрос о строительстве новых корпусов больницы, при этом настояв, что на левом берегу должно также остаться амбулаторное отделение и поликлиническая служба, так как есть большой запрос на их услуги.

"Нужно посмотреть наличие типовых проектов для того, чтобы ускорить процесс и сделать его более эффективным с экономической точки зрения", – сообщил он.

В завершение визита Александр Моор провел рабочее совещание с руководством района по социально-экономическому развитию муниципального образования. Обсуждались инвестиционные проекты, жилищное строительство, реконструкция объектов ЖКХ, программа капитального ремонта жилого фонда, реализация национальных проектов.

"Уватский – самый дальний район. Очень много вопросов решаем сами. Сегодня губернатор задал хороший импульс на несколько лет вперед. Мы приняли ряд решений, которые позволят нам устранить застоявшиеся проблемы в социальной сфере, и помогут улучшить жизнь людей", – высказал мнение глава администрации Уватского района Сергей Путмин.

Дарья Казакова