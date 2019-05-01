Ольга Швецова: молодежь региона активно участвует в предварительном голосовании

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Депутат Тюменской областной думы, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Ольга Швецова сделала выбор в ходе предварительного голосования "Единой России", которое проходит в Тюмени 26 мая, сообщает пресс-служба ТРО партии.

Жители избирательного округа №19 выбирают кандидата, который 8 сентября будет представлять партию на выборах в Тюменскую областную думу.

По мнению Ольги Швецовой, предварительное голосование – важный этап избирательной кампании, позволяющий жителям определиться с наиболее достойными кандидатами. Она отметила, что в регионе на предварительное голосование активно заявляется молодежь. Так, среди тюменских участников 75% - это молодые люди до 35 лет.

"Они разработали свои программы, предложения, которые представители жителям Тюмени на дебатах. Участники говорили о тех проблемах, что волнуют молодежь: профориентация школьников, патриотическое воспитание, благоустройство города", - рассказала Ольга Швецова.

Она напомнила, что 26 мая предварительное голосование проходит также в Ялуторовске.

"В этом году в Ялуторовске проходят в пилотном режиме предварительное голосование и кадровый проект "Единой России" "ПолитСтартап". 48% участников предварительного голосования – это молодые люди до 35 лет. Специально для них были организованы образовательные сессии, ребята учились публично вступать, работать в социальных сетях и даже инициировали несколько проектов по благоустройству Ялуторовска", - сообщила депутат.

Ольга Швецова призвала жителей Тюмени и Ялуторовска проявить активность.

Голосование продлится до 20 часов. Явка на 12 часов в Тюмени составила 4,61%, в Ялуторовске - 4,53%.

Жители Тюмени смогут выбрать своего кандидата от "Единой России" на счетном участке, где обязательно нужно будет предъявить паспорт. Телефоны горячей линии, по которым можно уточнить адрес своего счетного участка: 8 (3452) 56-54-85, 8 (3452) 50-77-74, 8 (3452) 56-54-66, 8-932-200-99-52, 8 (3452) 56-57-49, 8 (34535) 2-06-27. Адрес участка для голосования также можно найти на сайте tyumen.er.ru в разделе "ПГ-2019".