28 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в пространстве коллективной работы "Точка кипения-Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется защита проектов выпускников Центра робототехники и АСУ Тюменской области.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) начнется лекция "Культура Древней Руси. Часть II".

Тобольск с рабочим визитом посетит губернатор Тюменской области Александр Моор.

Этот день в мире:

1812 - Бухарестский мирный договор завершил русско-турецкую войну 1806-1812 годов.

1858 - заключен Айгунский мирный договор между Россией и Китаем, по которому граница между двумя странами устанавливалась по реке Амур.

1871 - войска Тьера окончательно разгромили Парижскую Коммуну.

1877 - в Киеве родился Максимилиан Волошин, русский поэт Серебряного века.

1893 - в Москве торжественно открылась художественная галерея, переданная городу меценатом Павлом Третьяковым.

1908 - родился Ян Флеминг, создатель 14-томной эпопеи о супершпионе Джеймсе Бонде.

1918 - Владимир Ленин подписал декрет о создании пограничной стражи в РСФСР.

1921 - советские войска начали военную операцию на территории Монголии против белогвардейских войск барона Унгерна.

1968 - родилась популярная австралийская певица Кайли Миноуг.

1976 - родился четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов.

1978 - умер киноактер Владислав Дворжецкий. Лучшая его роль – Хлудов из фильма "Бег".

1987 - немецкий летчик-любитель Матиас Руст приземлился на своем самолете "Сессна" на Красной площади в Москве.

1995 - более 2 тыс. человек погибли во время землетрясения в поселке Нефтегорск на Сахалине.

2000 - в Москве открылся Международный фестиваль каскадеров "Прометей".

2011 - на стадионе "Уэмбли" прошел финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.