28 мая - события дня
В Тюмени в 10 часов в пространстве коллективной работы "Точка кипения-Тюмень" (ул. Республики, 142) начнется защита проектов выпускников Центра робототехники и АСУ Тюменской области.
В Тюмени в 18 часов 30 минут в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) начнется лекция "Культура Древней Руси. Часть II".
Тобольск с рабочим визитом посетит губернатор Тюменской области Александр Моор.
Этот день в мире:
1812 - Бухарестский мирный договор завершил русско-турецкую войну 1806-1812 годов.
1858 - заключен Айгунский мирный договор между Россией и Китаем, по которому граница между двумя странами устанавливалась по реке Амур.
1871 - войска Тьера окончательно разгромили Парижскую Коммуну.
1877 - в Киеве родился Максимилиан Волошин, русский поэт Серебряного века.
1893 - в Москве торжественно открылась художественная галерея, переданная городу меценатом Павлом Третьяковым.
1908 - родился Ян Флеминг, создатель 14-томной эпопеи о супершпионе Джеймсе Бонде.
1918 - Владимир Ленин подписал декрет о создании пограничной стражи в РСФСР.
1921 - советские войска начали военную операцию на территории Монголии против белогвардейских войск барона Унгерна.
1968 - родилась популярная австралийская певица Кайли Миноуг.
1976 - родился четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов.
1978 - умер киноактер Владислав Дворжецкий. Лучшая его роль – Хлудов из фильма "Бег".
1987 - немецкий летчик-любитель Матиас Руст приземлился на своем самолете "Сессна" на Красной площади в Москве.
1995 - более 2 тыс. человек погибли во время землетрясения в поселке Нефтегорск на Сахалине.
2000 - в Москве открылся Международный фестиваль каскадеров "Прометей".
2011 - на стадионе "Уэмбли" прошел финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1.