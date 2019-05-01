Лучшие практики предпринимательства представят на "СоциоДрайв-2019", уверены участники

Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия

Общественным организациям нужна не только государственная поддержка или пожертвования, но и внутренняя коммерческая деятельность. Об этом в интервью корреспонденту информационного агенства "Тюменская линия" сообщила руководитель тюменской общественной организации "Тепло души детям-сиротам" Юлия Тараканова.

"У нас есть керамическая мастерская, в которой мы проводим платные мастер-классы для тюменцев. Полученные деньги направляем на некоммерческие, социальные проекты. Я зарегистрировалась на форуме для социальных предпринимателей "СоциоДрайв -2019", чтобы наша организация более эффективно и успешно развивалась. Ведь именно от нашего развития зависит скольким людям мы можем помочь", - уточнила она.

В июне Юлия ждет первенца. На вопрос сможет ли молодая мама уделять столько же внимания своей организации отвечает, что у нее уже много сторонников и волонтеров, которые на первое время ее заменят.

Слет социальных предпринимателей "СоциоДрайв-2019" пройдет в Тюмени 30 мая.

Александр Лабыкин