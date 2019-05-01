Губернатор поздравил тюменских предпринимателей с профессиональным праздником

Социально ответственный бизнес - залог успешного развития региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на традиционном региональном форуме "День предпринимателя - 2019" 27 мая.

"Предприниматели - это особые люди, они всегда лидеры, которые стремятся вперед и ведут за собой свою команду, не боятся реализовать свои идеи. Вы создаете новые рабочие места, пополняете наш бюджет, участвуете в инновационных преобразованиях, а в целом - обеспечиваете социально-экономическое развитие региона, и значит - делаете жизнь наших земляков еще лучше", - сказал губернатор.

Отметим, что региональный форум "День предпринимателя" проходит в Тюменской области уже в одиннадцатый раз.

С каждым годом количество предпринимателей в регионе увеличивается. В 2019 году по указу президента России Владимира Путина в стране реализуется 12 национальных проектов. Тюменская область приступила к реализации региональной составляющей одного из них - нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Мы определили точки роста и планы дальнейшего развития. Основная цель, поставленная президентом перед всей страной, - увеличить численность занятых в малом и среднем бизнесе к 2024 году до 25 миллионов человек. Это практически шесть миллионов за шесть лет. У малого и среднего бизнеса Тюменской области есть большой потенциал. Наша цель - помочь его реализовать. Уже сегодня в этой сфере трудятся около 218 тысяч человек, а это каждое третье рабочее место в целом по экономике региона. Наша задача - обеспечить создание в малом и среднем бизнесе еще 44 тысяч рабочих мест", - сказал губернатор. Регион всегда поддерживал и будет поддерживать начинания предпринимателей, подчеркнул Александр Моор.

"Мы сохраним действующие меры поддержки: имущественные, финансовые, консультационные и образовательные. Будем искать новые инструменты, чтобы стимулировать предпринимательскую инициативу. Мы всегда готовы трансформировать меры поддержки, в зависимости от ваших запросов", - обратился к предпринимателям глава региона.

В числе достижений региона в развитии малого бизнеса губернатор назвал, принятый в начале 2019 года, областной закон, который продлевает до конца 2023 года мораторий на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. В планах на 2019 год - создание единого центра "Мой бизнес", посетив который, предприниматель сможет получить необходимые консультации о мерах государственной поддержки, воспользоваться государственными и муниципальными услугами, оплатить госпошлину.

"Уверен, что сообща, единой командой мы и дальше будем плодотворно трудиться на благо Тюменской области и ее жителей", - обратился к тюменским предпринимателям глава региона.

Александр Моор тепло поздравил тюменских бизнесменов с профессиональным праздником - Днем предпринимателя. Он вручил трудовым коллективам предприятий региона награды за заслуги в развитии малого и среднего предпринимательства.

Благодарности губернатора Тюменской области удостоен коллектив ООО "Торговый дом Тотем", обеспечивающего сельхозпредприятия региона минеральными удобрениями собственного производства. Такая же награда вручена коллективу ООО "Фабрика печенья". Кондитерские изделия компании отгружаются в 35 регионов России, в страны ближнего зарубежья, а также Германию, США и Китай. Благодарность губернатора получил и индивидуальный предприниматель из Ялуторовска Сергей Шабалин, который принимает активное участие в общественной жизни города и занимается благотворительной деятельностью.

Евгений Бабенко