29 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов от Администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115) начнется пресс-тур по ремонту дорог в Созоновском и Каскаринском муниципальных образованиям.

В Тюмени в 10 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется первый подростковый форум #ЯЗДЕСЬ. В 10 часов 50 минут пройдет пресс-подход с организаторами мероприятия.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется очередное заседание гордумы.

В Тюмени в 10 часов в центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) начнется ярмарка вакансий.

В Тюмени в 10 часов на автодроме УПК "Автомобилист" (4 км Московского тракта) начнется Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший водитель автобуса".

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59, 2 этаж) начнется бесплатное занятие в "Школе молодого пенсионера".

В Тюмени в 16 часов 40 минут на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, стр. 1) начнется торжественное закрытие предварительного этапа международного фестиваля "Локобол-2019-РЖД" среди детских футбольных команд.

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23) начнется пресс-конференция по вопросам подготовки к летней оздоровительной кампании в Ишимском районе. В 11 часов 30 минут начнется пресс-конференция по вопросам готовности к летней оздоровительной кампании в Ишиме.

Этот день в истории:

1590 - в царствование Федора Иоанновича по царскому наказу из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей. Тем самым было положено начало колонизации Сибири.

1703 - Петр I основал на берегах Невы Санкт-Петербург.

1860 - купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков составил завещание, по которому оставлял Москве коллекцию картин и 150 тыс. рублей серебром для устройства картинной галереи.

1867 - в России был введен институт выборных мировых судей.

1918 - ВЦИК принял Декрет о таможенных сборах и учреждениях. Создана советская таможня.

1923 - образован Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.

1975 - на Белорусском автозаводе начато производство крупнейшего в СССР грузовика — БелАЗа-7520.