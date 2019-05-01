30 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 20) начнется очередное заседание облдумы.

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Атриум") начнется открытие Слета социальных предпринимателей Уральского Федерального округа "СоциоДрайв-2019".

В Тюмени в 11 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная открытию выставки живописи и графики Игоря и Надежды Щетининых "Путь".

В Тюмени в 14 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, холл 1 этажа) начнется официальное открытие выставки-презентации "СоциоБренд-2019". В 14 часов 45 минут начнется пресс-подход по итогам открытия выставки.

В Тюмени в 14 часов в совместном пресс-центре "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется брифинг представителей отделения ПФР по Тюменской области, регионального отделения Фонда социального страхования и департамента труда и занятости населения Тюменской области "Работники – предпенсионного возраста. Меры государственной поддержки".

В Тюмени в 15 часов в кофейне по адресу ул. Семакова, 19 начнется презентация проекта "My Cup".

В Тюмени в 16 часов в центре "Мои документы" (ул. Пышминская, 1а) начнется эксперимент по проверке доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 17 часов 30 минут эксперимент пройдет в городской поликлинике №17 (ул. Монтажников, 41/1).

В Тюмени на футбольной площадке (ул. Широтная, 152) стартует новаторский проект "Бабушкин Workout".

Этот день в истории:

1431 - в Руане сожжена на костре Жанна д’Арк.

1498 — начало третьей экспедиции Христофора Колумба.

1884 - открыто движение по Екатеринославской железной дороге.

1886 — в Российской Империи принят закон об отмене с 1887 года подушной подати.

1908 — состоялись первые в Великобритании международные состязания воздухоплавателей.

1994 - состоялся дебют телепрограммы "Час пик" Влада Листьева. Первая встреча прошла с Никитой Михалковым.

1995 - в России введена в обращение стотысячная купюра.

2000 - под Лондоном на берегу Темзы заложен памятник Петру Первому.