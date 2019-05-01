"СоциоДрайв-2019" - это форум новых идей и возможностей для тех, кто хочет помогать людям

Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия

От первого Слета социальных предпринимателей Уральского округа его участники ждут продуктивного общения о добровольчестве в современных условиях.

Руководитель тюменского общественного движения "Подари ребенку праздник" Анастасия Левинова представит на форуме свою благотворительную организацию и делегацию Тюменского района, где она работает. Она считает, что наблюдать за подобными форумами и мероприятиями тем, кто занимается благотворительностью или другой общественной работой, необходимо. Именно так формируются опыт и знания. "Даже если ты сегодня не социальный предприниматель, то обязательно к этому придешь. Потому что это и есть развитие. Я хочу расти и выйти на международный уровень", - отметила Анастасия Левинова.

Тюменское общественное движение "Подари ребенку праздник" сегодня занимается в области социальной адаптацией детей из детских домов и интернатов, оказании помощи малоимущим семьям и семьям с детьми-инвалидами. Одно из последних ярких мероприятий — это федеральный проект "Лыжи мечты", который курирует это общественное движение. В июне в Тюмени стартует еще и летний вариант - "Ролики мечты".

Александр Лабыкин