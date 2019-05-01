Отсрочки больше не будет: сектор услуг переходит на кассы и ОФД

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С 1 июля 2019 года обязанность использовать онлайн-кассы коснется самого массового сектора российского бизнеса – сферы услуг. Несмотря на бурное обсуждение вопроса отсрочки в применении ККТ, освобождение до 2021 года коснулось лишь небольшой части предпринимателей – тех, кто работает без наемных сотрудников, по системам налогообложения ЕНВД или ПСН (патент). Все остальным необходимо купить кассовую технику, а также заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД) для передачи чеков в ФНС. Следует поторопиться: остается всего месяц. Неприменение касс может обернуться серьезными штрафами.

Какую кассу и ОФД, где покупать и настраивать? Изучайте официальные рейтинги, выбирайте лидеров рынка и наиболее функциональные решения, чтобы не пришлось затем покупать новую технику. И не забудьте воспользоваться налоговым вычетом на сумму до 18 тыс. рублей. К слову, на рынке есть ККТ по ценам значительно ниже суммы вычета, например, смарт-терминал Эвотор 5 или Эвотор 7.2 (стоимость каждого из этих устройств без фискального накопителя 11 700 р.). Такие устройства, подключение к ОФД (3 тыс.руб в год), фискальные накопители к кассам, - принято покупать в сервисных центрах, центрах техобслуживания касс, там же можно получить консультации.

Важно отметить, за два года кассовой реформы произошел огромный скачок в технологиях и сервисах от ОФД и кассовой техники. Сегодня малый бизнес обладает возможностями аналитики и бизнес-инструментами, которые ранее могли себе позволить лишь крупные сетевые компании и корпорации.

Информация с кассовых чеков и аппаратов уже работает в интересах предпринимателя. Благодаря показателям в личном кабинете ОФД, владелец компании может смотреть и анализировать данные по продажам. При этом их отображение можно адаптировать под задачи бизнеса так, как удобно менеджеру. В разделе "Бизнес" личного кабинета можно следить за состоянием кассы и фискального накопителя, анализировать средний чек как по определенным услугам, так и по временным промежуткам. Результаты приводятся в динамике и не требуют аналитических навыков пользователя – графики интуитивно понятны и наглядно показывают, в каком направлении движется бизнес. Необходимые метрики пользователь личного кабинета "Платформа ОФД" может просматривать на одной странице, после предварительной настройки в подходящем для себя формате.

Сектору услуг так же, как и розничным магазинам, важно анализировать выручку и другие параметры. Например, хозяин парковки может видеть, в какое время суток, дней недели возрастает или падает спрос на парковочные места и как на него влияют праздничные дни. Какие номера в гостинице больше других пользуются спросом у постояльцев. В какое время года растет спрос на занятия английским языком, фитнесом. Можно даже следить за трендами моды – какая стрижка более всего популярна в парикмахерском салоне на этой неделе. Ответы на все эти вопросы лежат в личном кабинете "Платформа ОФД" в разделе Бизнес. Для того, чтобы начать пользоваться новыми инструментами, нужно подключиться к оператору фискальных данных, обратившись в центры техобслуживания касс в городе.