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Шестнадцать пляжей проверят инспекторы накануне сезона

Общество, 13:49 29 мая 2019

из группы "ГИМС Тюменской области" | Фото: из группы "ГИМС Тюменской области"

16 пляжей планируют открыть в Тюменской области летом. Заявки на приемку водоемов уже поступают. Возможно появятся еще два официальных места отдыха на воде, сообщает региональная ГИМС.

"Проведение рейдов, работа с представителями муниципалитетов, полиции, общественных организаций, информирование населения о правилах безопасности – это лишь часть профилактической деятельности, которую мы уже осуществляем перед предстоящим купальным сезоном", — сказал начальник Центра ГИМС Тюменской области Сергей Каплин.

Спасатели начали обследование дна водоемов в местах отдыха оздоровительных детских центров и лагерей, баз отдыха, санаториев. 28 мая водолазная группа Тюменской областной службы экстренного реагирования работала на пляже оздоровительного центра в пригороде областной столицы. По словам главного специалиста по ликвидации ЧС ТОСЭР Павла Ступника, на сегодняшний день заявки на обследование дна поступили от 13 структур. Обследовано уже пять мест.

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"Необходимо очистить территорию оборудованных мест для купания от мусора, провести водолазное обследование дна. Спасатели ТОСЭР достают на поверхность металлические предметы, автомобильные шины, стекло, коряги и крупные ветки", — отметил представитель областной службы.

из группы "ГИМС Тюменской области" | Фото: из группы "ГИМС Тюменской области"

Спасатель Антон Жеребцов при помощи своих коллег по водолазному делу Алексея Копытова и Александра Ярославцева обследовал около 200 метров площади дна взрослого и детского речного бассейна оздоровительного центра. Специалисты службы вытащили из воды несколько досок и больших камней.

Вскоре после работы спасателей в дело по приемке пляжей вступят инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области.

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# купальный сезон , пляжи

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