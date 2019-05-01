Шестнадцать пляжей проверят инспекторы накануне сезона

| Фото: из группы "ГИМС Тюменской области" | Фото: из группы "ГИМС Тюменской области"

16 пляжей планируют открыть в Тюменской области летом. Заявки на приемку водоемов уже поступают. Возможно появятся еще два официальных места отдыха на воде, сообщает региональная ГИМС.

"Проведение рейдов, работа с представителями муниципалитетов, полиции, общественных организаций, информирование населения о правилах безопасности – это лишь часть профилактической деятельности, которую мы уже осуществляем перед предстоящим купальным сезоном", — сказал начальник Центра ГИМС Тюменской области Сергей Каплин.

Спасатели начали обследование дна водоемов в местах отдыха оздоровительных детских центров и лагерей, баз отдыха, санаториев. 28 мая водолазная группа Тюменской областной службы экстренного реагирования работала на пляже оздоровительного центра в пригороде областной столицы. По словам главного специалиста по ликвидации ЧС ТОСЭР Павла Ступника, на сегодняшний день заявки на обследование дна поступили от 13 структур. Обследовано уже пять мест.

"Необходимо очистить территорию оборудованных мест для купания от мусора, провести водолазное обследование дна. Спасатели ТОСЭР достают на поверхность металлические предметы, автомобильные шины, стекло, коряги и крупные ветки", — отметил представитель областной службы.

| Фото: из группы "ГИМС Тюменской области" | Фото: из группы "ГИМС Тюменской области"

Спасатель Антон Жеребцов при помощи своих коллег по водолазному делу Алексея Копытова и Александра Ярославцева обследовал около 200 метров площади дна взрослого и детского речного бассейна оздоровительного центра. Специалисты службы вытащили из воды несколько досок и больших камней.

Вскоре после работы спасателей в дело по приемке пляжей вступят инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области.