Лучшие водители автобусов России соревнуются в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

63 профессионала из 21 региона России сражаются за титул лучшего водителя автобуса и крупные денежные призы на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, который стартовал 29 мая. На базе автодрома УПК "Автомобилист" в Тюмени участники демонстрируют мастерство в управлении транспортом.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Показывая навыки скоростного маневрирования, водители должны выполнить восемь фигур, пройдя как можно чище каждую – не задеть брусок и стойку, правильно поставить автобус. Есть непростые упражнения - "колея" и "остановка", потому что габариты остановки минимальные, требуется большой профессионализм. Второе задание - "комфортное вождение" - сложнее: участники должны выполнить те же восемь фигур, но с кружкой воды в салоне, из которой не должна пролиться жидкость. Это связано с перевозкой пассажиров, водители же сталкиваются с разными ситуациями: резким торможением, началом движения, надо уметь делать это максимально безопасно", - рассказал один из организаторов конкурса, генеральный директор учебно-производственного комбината "Автомобилист" Алексей Шукшин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Организаторы конкурса отмечают, что еще несколько десятков лет назад управление автобусом считалось делом не женским, слишком сложным. Сегодня три женщины - в числе конкурсантов. Водитель автобуса из Норильска Екатерина Берлова видит в своей профессии романтику.

"Я управляю большой машиной – 12 метров, отвечаю за безопасность людей, чем не романтика? Я пересела за руль автобуса после такси, мне очень нравится, к тому же на дороге быть женщиной удобно: водители-мужчины помогают, при перестроении можно даже не просить – всегда пропустят", - говорит участница.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сегодня, впрочем, каждый водитель сам за себя. На повторный успех, например, рассчитывает лучший водитель России 2017 года (соревнования проходят раз в два года), Кирилл Подушников из Санкт-Петербурга.

"Думаю, что в этом году задания проще, потому что организаторы исключили некоторые элементы, связанные с движением задним ходом, - отметил конкурсант. – Я работаю водителем автобуса с 2012 года, сейчас вожу автобус–"гармошку". Профессия интересная – мне нравится динамичность, возможность преодолевать нестандартные ситуации".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представителей Тюменской области, не считая участников вне конкурса, – шестеро. Николай Быков впервые сел за руль в 12 лет, сейчас работает на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе и уверяет, что адреналина в работе водителя хватает.

"У меня, например, однажды автобус загорелся. Требовалась мгновенная реакция, действовал на автомате, думая о людях, за которых несу ответственность", - вспоминает он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всероссийский конкурс профессионального мастерства проводится в двух категориях: "Водители автобусов большой вместимости" на ЛиАЗ-529265 и "Водители автобусов средней вместимости" на ПАЗ 320405-04. Участники также сдадут экзамен по правилам дорожного движения, ответив на 20 вопросов. Победители станут известны 31 мая. Общий призовой фонд конкурса - 1 млн рублей.

Татьяна Ковалева