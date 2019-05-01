В Тюмени растут объемы работ по строительству, реконструкции и капремонту дорог

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

По обустройству велосипедных дорожек Тюмень стремится к европейским стандартам, это отметил заместитель председателя постоянной комиссии городской думы по градостроительству и землепользованию Дмитрий Антипов, комментируя информацию администрации города о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения, о содержании улично-дорожной сети.

"Люди активно пользуются велосипедами и в городе создается соответствующая инфраструктура. В развитых европейских странах это делается давно, - отметил он. - В целом, как следует из доклада, вся работа направлена на обеспечение комфортного проживания в нашем городе, обеспечение безопасности дорожной инфраструктуры, строительство ливневой канализации, установка новых современных остановочных комплексов".

Дмитрий Антипов отметил положительную динамику и растущие объемы работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог.

"В 2019 году более чем в два раза увеличивается финансирование развития дорожной инфраструктуры, - подчеркнул он, - город не останавливается на достигнутом и вкладывает деньги в реконструкцию старого и строительство нового, чтобы создать условия для комфортного проживания для жителей нашего города".

По данным директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Игоря Фролова, в 2018 году выполнялись строительно-монтажные работы по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования протяженностью 12,28 км на 12 объектах. В 2019 году планируются работы на 10 объектах общей протяженностью 12,07 км.