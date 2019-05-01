Тюменцы состязались в турнире "Юный водник"

| Фото: ГИМС Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГИМС Тюменской области во ВКонтакте

Воспитанники военно-патриотических клубов "Барс" и "Аванпост", а также тюменского отделения Российского союза спасателей стали участниками турнира "Юный водник" 29 мая.

На пруду Утином ребята продемонстрировали навыки спасения людей на воде и оказания первой помощи, сообщает ГИМС Тюменской области. Юные спасатели оживляли электронный тренажер, эвакуировали тонущих и бросали на меткость круги и "конец Александрова".

"Ребята выполнили поставленные задачи, некоторые выступают на таком уровне впервые, другие же традиционно принимали участие в подобных мероприятиях. Даже самые маленькие участники отчетливо понимают, насколько правильно должно быть выполнено каждое упражнение. Брошенный метко спасательный круг или слаженная работа команды в экстренной ситуации могут спасти человеческую жизнь", - отметил начальник центра ГИМС Тюменской области Сергей Каплин.