Пожарные проверяют школьные лагеря области

| Фото: архив ИА "Тюменская линия" | Фото: архив ИА "Тюменская линия"

598 лагерей с дневным пребыванием детей, 13 загородных оздоровительных лагерей, 25 профильно-тематических лагерей и 13 палаточных лагерей на соответствие требованиям правил пожарной безопасности проверят сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверок особое внимание инспекторы уделяют содержанию зданий и помещений, путей эвакуации, состоянию электрических сетей, противопожарного водопровода, телефонной связи, первичных средств пожаротушения, исправности систем противопожарной защиты, в том числе оборудования, обеспечивающего передачу сигнала о срабатывании систем автоматической противопожарной защиты в ближайшее подразделение пожарной охраны.

Завершены проверки семи детских загородных лагеря и 642 профилактических обследований учреждений с дневным пребыванием детей, где будут развернуты пришкольные лагеря. Проведено более 600 тренировок по эвакуации и инструктажей о мерах безопасности с персоналом, заседаний КЧС и ОПБ муниципального и областного уровня.

Начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Усольцев рассказал: "Необходимо отметить, что все наши лагеря, как загородные, так и пришкольные оборудованы автоматическими средствами обнаружения, и оповещения о пожаре с выводом на пульт диспетчера пожарно-спасательной части. Это позволит немедленно реагировать при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации. Так же необходимо отметить, что все лагеря находятся в зоне прикрытия пожарных подразделений в соответствии с 123-ФЗ от 22.07.2008 года".

После начала работы лагерей сотрудники службы планируют проводить противопожарные инструктажи и занятия с каждой сменой, по отработке действий персонала и детей при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций.